مكتب الصدر يعلن إطلاق حملة "الغطاء الأخضر"

وذكر المكتب في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على ما جاء في تغريدة السيد الصدر بضرورة التشجير والحث على الزراعة لتقليل اضرار العواصف والتلوث البيئي في عراقنا الحبيب، لذا تقرر إطلاق حملة الغطاء الأخضر في شهر آذار وهو شهر (عيد الشجرة)".وتشمل الحملة، بحسب الوثيقة، "المنازل والمحال التجارية والمدارس بالتنسيق مع إداراتها".وأعلن المكتب، عن توجيهات وإرشادات للزارع، وهي "تهيئة الأرض من خلال تعزيزها بالاسمدة العضوية، وحفر الأرض بطريقة صحيحة بحسب حجم النبتة او الشجرة، بالإضافة إلى إنزال الشتلة بعد إزالة الكيس، وضغط التربة بشكل جيد ودكها بطريقة مدنية، فضلاً عن إضافة سماد عالي الفسفور إلى التربة لمرة واحدة".كما تضمنت التوجيهات "السقي على أن يكون بحسب نوع الشتلة وعمرها ونوع التربة، فالتربة الرملية تسقى بماء قليل وفترات متقاربة والتربة الطينية بسقية جيدة وفترات متباعدة ويفضل السقي بالتنقيط لتقليل هدر الماء وإدامة الرطوبة في التربة، مع ملاحظة تفضيل زرع أشجار لها القابلية على تحمل طقس العراق من الحرارة والبرودة الشديدة".وتضمنت أيضاً "ضرورة متابعة الشجرة او النبتة المغروسة من قبل الغارس ورعايتها لمدة مناسبة حتى تشتد وتنبت بصورة صحيحة".