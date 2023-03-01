المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة باشرت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي".وأكدت، على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية "الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت المالية، المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية لمراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.