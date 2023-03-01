يوم غد.. ايقاف منظومة اصدار الجوازات في العراق

اعلنت مديرية شؤون الجوازات، اليوم الاربعاء، ايقاف عمل منظومة اصدار الجوازات ليوم غد الخميس.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن ايقاف عمل منظومة اصدار جوازات السفر ليوم غد الخميس فقط، استعداداً لانطلاق الجواز الالكتروني".

