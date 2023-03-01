السوداني يوجه باعتماد "لغة ثالثة" بالمخاطبات الرسمية في كركوك

وقال الناطق بأسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام ٢٠١٤، ووفقاً للمادة ٩ من القانون، التي تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".واكد ان "الحكومة تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ".