المرور تنوه عن قطع طريق شمالي بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيتم قطع السير القادم من تقاطع جوهرة لبنان باتجاه صعدة الستمية (منطقة صليخ) لوجود أعمال إصلاح تخسف واكساء من قبل كوادر أمانة بغداد".وأشارت إلى أن "أعمال الصيانة تستمر لمدة ثلاثة أيام".