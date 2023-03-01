في النجف.. احتراق مجمع تجاري شمالي المحافظة

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، باحتراق مجمع تجاري بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجمعا تجاريا لبيع المواد الكهربائية والادوات الانشائية تعرض للاحتراق في شارع المجمعات السكنية".

وأضاف المصدر أنه "بمشاركة 3 فرق اطفاء وعجلة حوضية تم محاصرة النيران وعدم انتشارها للمحال المجاورة والدور السكنية دون اصابات بشرية".