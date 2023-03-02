خلال شهر شباط.. العدل تعلن عن اعداد المطلق سراحهم والمشمولين بالعفو العام

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بلغ عدد المطلق سراحهم لشهر شباط الماضي (652) نزيلاً، (588 رجال) و(64 نساء)، ومن بينهم (5) نزلاء مشمولين بقانون العفو العام".كما بلغ عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغــاية 28 شبــاط 2023 (9557) نزيلاً، فيما بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 28 شباط 2023 الماضي (1172) نزيلاً، وفقا للبيان.