بالصور.. اللامي يستقبل وكيل وزير الداخلية الاقدم

السومرية نيوز - محليات

استقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، وكيل وزير الداخلية الاقدم حسين العوادي.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي استقبل وكيل وزير الداخلية الاقدم حسين العوادي.

كما قالت نقابـة الصحفيين العراقيين في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي زار اليوم نقابة الصحفيين العراقيين لتقديم التهنئة لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد العام للصحفيين العرب".

وعبر العوادي خلال لقائه نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة عن اعتزازه بنقابة الصحفيين لدورها المتميز والنجاحات الكبيرة التي حققتها النقابة وعلى جميع المستويات ودفاعها المتواصل عن الصحفيين والإعلاميين لتأدية واجبهم الإعلامي والمهني ونقل الصورة المشرقة عن العراق إلى الرأي العام العالمي"، بحسب البيان.

وأشاد العوادي بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأسرة الصحفية"، مؤكدا حرص "الوزارة على تقديم الدعم الكامل لنقابة الصحفيين والأسرة الصحفية وتوفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي والإعلامي في العراق وتمكين الصحفيين من تأدية واجبهم بكل حرية".

من جانبه، قدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شرحآ مفصلا عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الإعلامية وفروعها في المحافظات".

وتجول العوادي في أروقة النقابة وأبدى إعجابه بما يشهده العمل فيها من دقة وتنظيم وفي كافة مفاصلها.

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