طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة: فرصة لتساقط الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تصاعد للغبار في عدة أماكن في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي اقسامها الغربية تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويكون غائماً جزئياً في أقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".