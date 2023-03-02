مجلس الوزراء يوافق على إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية

وقال ئاميدي في بيان من ورد للسومرية نيوز، أن "موافقة مجلس الوزراء على إقرار هذه الإستراتيجيات يعد خطوة إيجابية ومهمة من خلال تأسيس قاعدة علمية رصينة في مجال التعامل مع النشاط النووي والإشعاعي وإدارة النفايات المشعة في عموم العراق وذلك بوضع حقيبة وطنية تنظم إجراءات معالجة وإدارة النفايات المشعة في العراق وفق الطرق العلمية السليمة والآمنة بيئياً.من جانبه اشار مدير مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني الى ان "هذه الاستراتيجيات تهدف الى حماية المواطنين والبيئة من المخاطر المحتملة للتلوث الإشعاعي، وإعلان العراق خالياً من التلوث الإشعاعي وتسهم في تعزيز فرص الإستثمار من أجل دعم الإقتصاد الوطني".ويذكر أن مجلس الوزراء قرر أيضاً خلال الجلسة تدريس كورس الفيزياء الصحّية في معهد الطب الفني، وقسم التلوث الإشعاعي في معهد التكنولوجيا.