التربية تعلن ضوابط التقديم على نظام التسريع للعام الدراسي 2022-2023

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اختبارات التسريع تشمل طلبة الصفوف التي تسبق المرحلة الوزارية وهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني متوسط والخامس الاعدادي".وأضاف بيان، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية ينص على ضوابط التسريع الخاصة بتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وهي كما يلي:- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية للمتقدم عن (98%) ويكون تولده من (2012 لغاية 31/1/2013) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج امتحانات (الدور الأول) ولمدة عشرة أيام فقط، اما اذا اجتاز التلميذ اختبار التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات، وفي حال نجاحه بالامتحانات الوزارية/الدور الثاني (للصف السادس الابتدائي) ويحصل على معدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً في المرحلة الدراسية اللاحقة ويحق له القبول في مدارس المتميزين مباشرةً.وفيما يخص طلاب الصف الثاني المتوسط:- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية عن (98%)، ويكون تولد الطالب من (2009 لغاية 31/1/2010) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية ولمدة عشرة أيام فقط، وفي حال اجتياز الطالب اختبارات التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات العامة الوزارية (الدور الثاني) للصف الثالث المتوسط ، وفي حال تم نجاحهُ في الامتحان الوزاري/الدور الثاني (للصف الثالث المتوسط) ويحصل على معدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للدوام في المرحلة الدراسية اللاحقة.وتنص ضوابط تقديم طلبة الصف الخامس العلمي:- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية عن (96%)، ويكون تولد الطالب من (2006 لغاية 31/1/2007) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج الدور الأول ولمدة عشرة أيام فقط، اما اذا اجتاز الطالب اختبار التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات العامة الوزارية الدور الثاني (للصف السادس الاعدادي) ويحصل على معدل لا يقل عن 85% يكون مؤهلاً في للقبول في الكليات التي يرغب فيها بـ(3%) من خطة القبول لكليات المجموعة الطبية للفرع الاحيائي، اما الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من (85%) فيحق لهم التنافس مع اقرانهم الاخرين غير الخاضعين لاختبارات التسريع.وأضاف البيان، "ستقوم المديرية العامة للتقويم والامتحانات بتبليغ المديريات العامة للتربية بكتاب لاحق عن موعد ومكان الاختبارات".