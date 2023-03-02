النزاهة تحبط ادخال أجهزة اتصالات في ميناء ام قصر

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن، بالاشتراك مع فريق الخبراء الفنيِّين في هيئة الإعلام والاتّصالات في المُحافظة، من ضبط وإحباط محاولة تهريب (19) حاويةً من ميناء أم قصر الشمالي"، مُبيّنةً أنَّ "الحاويات كانت تحتوي على أجهزة اتصالاتٍ سلكيَّـة ولاسلكيَّة وأجهزة تكنولوجيا معلومات، كان يُراد إدخالها إلى البلد دون مُوافقة هيئة الإعلام والاتّصالات والأجهزة الأمنيَّـة المُختصَّة".وأضافت، انَّ "الأجهزة اشتملت على هوائيَّات اتجاهيَّة تعمل ضمن حزمة الانترنيت وسيرفرات وكيبلات انترنيت، فضلاً عن كابينات وبطاريات تُستخدَمُ ضمن منظومة الاتصالات اللاسلكيَّة"، مُشيرةً إلى أنَّ "إدخال هذه الأجهزة إلى البلد يتطلَّب مُوافقاتٍ أمنيَّةٍ وفنيَّةٍ قبل عمليَّة الاستيراد".وذكرت الداءرة ان "المنفيست ذكر أنَّ المواد الموجودة في الحاويات عبارةٌ عن أجهزة اتصال (أنف وأذن)"، موضحة انه "تمَّ إيداع الحاويات المضبوطة في إحدى ساحات الكشف، وإشعار إدارة الميناء والگمرك بعدم التصرُّف بالمواد؛ إلا بعد صدور قرارٍ عن محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة بخصوصها".