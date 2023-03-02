التربية توضح بشأن حالات التسمم في إحدى مدارس ذي قار

وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إشارة الى ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الأخيرين عن وجود حالات تسمُم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش بمحافظة ذي قار والتي أشير الى انها بسبب التغذية المدرسية".وأضاف: "نؤكد للزملاء وللجميع بأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على سلامة أبناءها الطلبة، خصوصاً أن المواد تخضع للفحوصات المُختبرية من الجهة المختصة وهي وزارة الصحة، فضلاً عن مراقبة فرق المنظمة الدولية للتغذية، ونرافق لكم نتائج الفحوصات المُختبرية لقطاع الأهوار".وأشار السيد الى انه "نأمل من كل الجهات دعم هذا المشروع وتعزيزه لكونه مساهم في صحة البنية الجسدية للتلاميذ ويشكل مُحفزاً جاذباً للتعليم في المناطق الفقيرة والمحرومة".