بغداد.. القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات واقدام اخر على الانتحار

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على رجل وامرأة بحوزتهما كمية من المخدرات، فيما اشار الى اقدام شخص على الانتحار شرقي العاصمة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على رجل وامرأة ضبط بحوزتهما كمية من مادة بلورية بيضاء اللون (مخدرات) ورمانات يدوية عدد ٢ واجهزة استخدام مخدرات ضمن منطقة الكمالية".



واضاف ان "شخصا تولد ١٩٩١ اقدم على اطلاق النار على نفسه ضمن منطقة البطن بدافع الانتحار ضمن قطاع ٢٧ في مدينة الصدر، مااسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".