أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن اعتقال 93 متسولاً من جنسيات عربية وأجنبية في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "للحد من ظاهرة التسول، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ممارسة امنية بحق المخالفين بظاهرة التسول بمناطق متفرقة من محافظة بغداد، أسفرت عن القاء القبض على (٩٣) مخالفاً من جنسيات عربية واجنبية مختلفة".

وأضافت "تم احالة جميع الملقى القبض عليهم الى مديرية شؤون الإقامة اصوليا".