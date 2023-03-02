في ميسان.. السيطرة على حادث تسرب غاز من محطة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن السيطرة على حادث تسرب غاز بمحطة في محافظة ميسان.



وقال الدفاع المدني في بيان، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان تسيطر على حادث تسرب غاز H2s بمحطة استلام غاز الحلافية الواقعة على طريق كحلاء عمارة".

وأضاف البيان أن الحادث "دون تسجيل إصابات بشرية".