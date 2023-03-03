الجفاف يُهدد العراقيين ومخاوف من صيف قاسٍ: الفرات سيختفي في هذه الحالة!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تتهم واشنطن: تعدّ لإثارة حرب في هذه الدولة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الجفاف يُهدد العراقيين ومخاوف من صيف قاسٍ: الفرات سيختفي في هذه الحالة!

محليات

2023-03-03 | 04:32
الجفاف يُهدد العراقيين ومخاوف من صيف قاسٍ: الفرات سيختفي في هذه الحالة!
4,221 مشاهدة

السومرية نيوز - تقرير

بالرغم من الامطار التي شهدها الموسم الشتوي في العراق الا أن أزمة المياه لا تزال تشكل خطرا على البلاد، وهناك تخوفات من الموسم الصيفي المقبل.

بالمقابل، أعلنت وزارة الموارد المائية ان نهر الفرات سيجف إذا استمرت تركيا بسياستها المائية، اما بخصوص نهر دجلة اشارت إلى انها لم تتوصل الى اتفاق محدد بالأرقام مع تركيا.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "مخزون المياه في العراق قليل وهناك اتفاقية بين العراق وتركيا وسوريا تخص نهر الفرات لتوزيع المياه بين الدول الثلاث"، موضحا انه "تم الاتفاق على إطلاق كمية 500 متر مكعب في الثانية من تركيا الى العراق وسوريا، ولكن تركيا امتنعت عن تجهيز هذه الكمية وما تجهزه حقيقتا هو نصف الكمية المتفق عليها وهناك مطالبات من العراق بزيادة الحصة لتصل الى 600 متر في الثانية".

وأضاف ان "نهر الفرات سيجف إذا استمرت تركيا بهذه السياسة وبخصوص نهر دجلة لم نتوصل الى اتفاق محدد بالأرقام مع تركيا بشأن حصة العراق من مياه النهر وتم التوصل الى توقيع اتفاق موقع من قبل الرئيس التركي اردوغان على ان تزود تركيا العراق بكمية معقولة من المياه، ولكن للأسف لم يتم الاتفاق على الكمية".

وبين ذياب انه "كان من المفروض ان يكون هناك لقاء لوضع حد لهذا الموضوع وطالبنا رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان للاتفاق مع تركيا بشأن كميات المياه الواردة للبلد".

ولفت الى ان "مبدأ تقاسم الضرر بين دول المصب والمنبع وتم الاتفاق عليه مع تركيا الا ان تركيا لم تطبق هذا المبدأ معنا ما أدى الى وقوع الضرر الأكبر على العراق".

وأكد ذياب ان "تركيا لم تقم بفتح أي من سدودها بعد كارثة الزلزال لان تركيا تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من السدود والتي هي آمنة من الزلازل".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب كريم عليوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المناطق الجنوبية في العراق تمر بمنعطف خطير وهو شحة المياه وخاصة محافظة ميسان التي تعتبر ممرا للمياه الى البصرة وهي من المناطق الذيلية".

وأضاف النائب عن محافظة ميسان، أن "هناك مراقبة من قبل الحكومة المركزية عبر مراقبة النواظم والانهار الصغيرة في المحافظة"، موضحا ان "الكثير من الفلاحين دمرت مزارعهم وجفت الأنهر في عموم محافظة ميسان".

وطالب النائب الحكومة المركزية بـ"توفير حصة مائية كاملة للمحافظة كونها محافظة زراعية وذيلية".

وأشار الى ان "سد الكوت يمنع المياه من الوصول الى المحافظة بسبب تحكم الحكومة المركزية"، منوها الى ان "هناك مطالبات شعبية كثيرة لزيادة حصة المحافظة من المياه وتمرير هذا الفصل كونه فصل مزروعات".

وأوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيُّرات المناخية وأزمة شح المياه.

وأكد السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع".

وبين أن "هنالك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".

ووجّه رئيس الوزراء "بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر".

وتخللت الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، وفقاً للبيان "مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها واتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة للفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط".

وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد صادمة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض نهر دجلة، لحالة جفاف لم يشهدها سابقاً، إلى حد قيام مواطنين بعبوره سيراً على الأقدام.

كما بينت بعض الصور قاع نهر الفرات ظاهراً عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي"، فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Play
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Biotic
Play
Biotic
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
Play
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
علناً
Play
علناً
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
Play
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
Play
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
Play
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
Play
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
Play
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
Play
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Play
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والبلوكر مرتضى أركان - الحلقة ٦ | الموسم الثاني
14:00 | 2023-03-06
Play
الفنان والبلوكر مرتضى أركان - الحلقة ٦ | الموسم الثاني
14:00 | 2023-03-06
الأكثر مشاهدة
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
Play
أسرار الأناقة والجمال وجولة في عالم الحرف الكريستال - م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:00 | 2023-03-10
لقطات
Play
لقطات
سعي جدّي لتشريع قانون العنف ضد المرأة | علناً
14:50 | 2023-03-09
Play
سعي جدّي لتشريع قانون العنف ضد المرأة | علناً
14:50 | 2023-03-09
Biotic
Play
Biotic
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
Play
هوس السرقة - الحلقة ٥٢ | 2023
15:50 | 2023-03-09
علناً
Play
علناً
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
Play
اسباب تعثر ملفات الفساد - الحلقة ٦١ | 2023
14:50 | 2023-03-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
Play
المخدرات في العراق.. لا حدود تحدها افة تلتهم الشباب - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2023-03-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
Play
نشرة ٩ آذار٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-03-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
Play
منطقة التاجي.. مدخل بغداد الشمالي - الحلقة ٤١٩ | 2023
04:00 | 2023-03-09
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
Play
مطاعم لبنانيّة في بغداد - حلقة ٦ | الموسم الثالث
14:00 | 2023-03-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
Play
الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
14:00 | 2023-03-07
بالمختزل
Play
بالمختزل
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
Play
بالمختزل مع السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي - الحلقة ٩٨ | 2023
15:45 | 2023-03-06
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.