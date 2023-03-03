الرافدين يصدر توضيحا بشأن ايداع الدينار بالفروع واستلام الدولار

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية ايداع الدينار العراقي للمسافرين لغرض شراء الدولار ستكون في الفروع التي حددها المصرف ببغداد اعتبارا من يوم الاحد وهي ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة ) ومن ثم بعدها استلام الدولار من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا ".واشار المصرف الى، ان "الغاية من توسيع فتح منافذ جديدة يأتي في اطار تخفيف الزخم الحاصل بالمنفذ وتسهيل انسيابية وحركة بيع الدولار من دون تأخير ".وأضاف انه "من اوائل المؤسسات المصرفية التي شرعت بفتح ابوابها لبيع الدولار منذ اكثر من شهر وبحسب توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي في خطوة منها للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية ".