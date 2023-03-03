إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

وذكرت حكومة كردستان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها قررت "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 5 آذار، بمناسبة ذكرى انتفاضة شعب كردستان".وأضافت، أن "العطلة تشمل جميع الدوائر الحكومية في الإقليم ولمدة يوم واحد فقط".