في منفذ المطار.. الرافدين يقرر ايقاف الايداع النقدي للدينار

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر ايقاف عملية ايداع الدينار العراقي في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي اعتبارا من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣/٣/٥ والاقتصار على ايداع الدينار في الفروع المخصصة في بغداد وهي ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة )".وأكد، أنه "بعد الانتهاء من عملية الايداع فان على المسافر استلام الدولار في منفذ المصرف بالمطار حصرا".