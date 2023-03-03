العزم يطالب السوداني بوضع حد لتدهور الوضع الامني في ديالى

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " يراقب بقلق بالغ الاوضاع الامنية المضطربة في محافظة ديالى والنشاط الملحوظ للجماعات المسلحة الاجرامية التي تستهدف امن المحافظة والتعايش السلمي فيها، فخلال ايام قليلة شهدنا احداثا جساما ازهقت فيها ارواح مدنيين عزل من ابناء المحافظة تمثلت بمجزرة الجيايلة، اضافة الى اغتيال اطباء وكفاءات وطنية وضباط في الجيش العراقي السابق".وادان التحالف بحسب البيان "هذه الجرائم الوحشية"، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بـ"أتخاذ اجراءات رادعة وصارمة لكبح جماح الجماعات الارهابية المسلحة ووضع حد لنشاطها الاجرامي وحماية الامن والاستقرار في المحافظة، حفاظا على اللحمة الاجتماعية والوطنية".