خمسيني ينهي حياته بعيار ناري في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة ، بأنتحار رجل بأسلوب اطلاق النار على نفسه في المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رجلا تولد 1970 اقدم على على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الكرغولية في قضاء المدائن".