النزاهة: أوامر قبض وتحري صدرت بحق مسؤولين في الحكومة السابقة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان اوامر القبض والتحري شملت كل من: "وزير الماليَّة ،مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء".واضافت ان "الأوامر الصادرة جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة".واشارت الهيئة الى: " صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".