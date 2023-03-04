انقاذ 10 عاملات أجنبيات إثر حريق اندلع في حسينية وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عشر عاملات خدمة من جنسيات مختلفة محتجزات داخل غرفة مقفلة بالتزامن مع إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل (حسينية الحاجة سعدة) في منطقة الكرادة الجادرية مجاور فندق بابل وسط بغداد".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بنايه الحسينية المحترقة وتمكنت من إخراج العاملات بعد أن اضطرت إلى كسر الأبواب وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية فيما فتح الدفاع المدني تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".