توجيه جديد من الكمارك بشأن دخول المشروبات الكحولية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "وجهت كافة المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة انواعها ".وأضافت، ان "توجيهها جاء استنادا الى قانون واردات البلدية رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ و المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٠٨) لسنة ٢٠٣٣".