توجيه حكومي يخص أراضي معسكر الرشيد في بغداد

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "تفقد الأعمال الجارية في شارع ابو نواس، التي تُنفذ حاليا ضمن حملة (بغداد أجمل). واطلع على سير الأعمال فيه، والتقى بالعاملين ومهندسي المشروع، الذي يتضمن تطوير الشارع وتأهيله وإكساءه، وتطوير الطريق المحاذي لنهر دجلة".كما تفقّد السوداني، وفق البيان، معسكر الرشيد، واطلع على المعسكر وحجم التجاوزات فيه، موجهاً بعقد اجتماع عالي المستوى من أجل إعادة تخصيص أراضي معسكر الرشيد وإحالتها إلى شركة مستثمرة تقدم رؤية لتطويرها وتحويلها إلى بارك ومساحة خضراء، وجعلها منتجعا لأهالي بغداد.ووجه أيضاً "بفتح شارع باتجاه منطقة الزعفرانية ضمن مشروع فك الاختناقات المرورية"، مشيداً بجهود أمانة بغداد في مجال المشاريع الخدمية. مؤكداً حاجة المواطنين إلى المنتزهات ليكون متنفساً لهم، إلى جانب حاجتهم للخدمات الأساسية.وأشار إلى سوء استخدام أراضي الدولة، بذريعة الاستثمار، فانتشرت المجمعات السكنية الاستثمارية والمولات في مركز بغداد وتسببت باختناقات مرورية، موجهاً بمنع تحويل مناطق ضفتي نهر دجلة التي تعود إلى بعض الوزارات إلى مكان للنفايات، وأمرَ بتطويرها، ابتداءً من منطقة الكريعات.وأكد السوداني، على أهمية دخول القطاع الخاص في مشروع تطوير ضفتي النهر، على أن تكون المطاعم والكازينوهات، التي ستقام ضمن مواصفات وتصاميم، تمتاز بالجمالية والبساطة، مبيناً أن هناك العديد من الكفاءات الهندسية القادرة على تقديم دراسات لنماذج تنفذ بإمكانياتنا في منطقة ضفتي دجلة.