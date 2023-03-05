لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد

السومرية نيوز – محليات



شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، زحامات خانقة تسببت بشلل حركة السير في أغلب الطرق والجسور الرئيسة.





- زدحام بطريق التاجي بغداد بسبب حادث



-الخضراء زدحام بسبب المطب تحت جسر القادسية



-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شبه متوقف



-صدر القناة مزدحم



-جسر الشعب مزدحم



-مجسر القادسية باتجاه اليرموك مزدحم



-تقاطع مصفى الدورة مزدحم



-جسر الطابقين مزدحم



-جسر الجادرية باتجاه الجامعة مزدحم بسبب مطب عبارة عن جوين



-حادث سير ع سريع القناة قرب شقق زيونة يسبب ازدحام قوي وإليكم لائحة بالزحامات في العاصمة بغداد:- زدحام بطريق التاجي بغداد بسبب حادث-الخضراء زدحام بسبب المطب تحت جسر القادسية-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شبه متوقف-صدر القناة مزدحم-جسر الشعب مزدحم-مجسر القادسية باتجاه اليرموك مزدحم-تقاطع مصفى الدورة مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-جسر الجادرية باتجاه الجامعة مزدحم بسبب مطب عبارة عن جوين-حادث سير ع سريع القناة قرب شقق زيونة يسبب ازدحام قوي