التربية تُعيد العمل بنظام "الاعفاء العام" للدراسة الثانوية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطالب يعفى بجميع المواد ولا يؤدي الامتحانات النهائية بها على ان تكون أقل درجة لديه في السعي السنوي 75% وان يكون معدله في جميع المواد لا يقل عن 85% وبذلك يستحق الاعفاء العام ".وأكد وزير التربية إبراهيم الجبوري، بحسب البيان "حرصه على مستقبل الطلبة الدراسي وانه سيبقى راعياً وداعماً لهم في مسيرتهم العلمية".