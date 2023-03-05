وزير المالية: عازمون على المُضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت مدير مكتب البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور ومدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا جون كرستوف"، مبينة ان "اللقاء وشهد مناقشة سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، والتأكيد على استمرار التنسيق الثنائي في مجال التعاون لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة الى الاستفادة من كافة اشكال الدعم الدولي اللازم لإسناد المشاريع التنموية في العراق".وثّمنت سامي "الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجّهات الإصلاحية الحكومية، لاسيما وأنها عاقدة العزم على المُضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية من أجل توفير متطلبات نهضة اقتصادية متوازنة في البلد عبر تنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وفتح افاق جديدة من الفرص التنموية الواعدة في العراق"، وفقا للبيان.من جهته أعرب ممثلي البنك الدولي، عن "مساندتهم لجهود الحكومة العراقية في حزمة الإصلاحات التي تعمل على إنجازها، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية"، مثنياً بالوقت نفسه "على التوجهات لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة بما يخدم تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وازدهاره"، بحسب البيان.