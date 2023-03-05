المركزي العراقي يؤكد استمرار تمويل شراء الوحدات السكنية

وذكر بيان للبنك ورد لـ السومرية نيوز، أنه "مستمر بتمويل طلبات المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية عبر مبادرة الاقراض السكنية".وأشار إلى أنه "سيتم تمويل جميع الطلبات التي قدمت سابقاً للمصارف المشمولة بالمبادرة وصندوق الإسكان العراقي حسب الضوابط المقررة للمبادرة".