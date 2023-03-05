كتلة سياسية تطعن بقانون حظر المشروبات الكحولية

وقال الكلداني بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أن "قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023 المادة 14 المتعلقة بحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها هو مخالف للفقرتين (ب،ج) من المادة الثانية من الدستور العراقي التي تضمنت على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية".أدناه الوثيقة: