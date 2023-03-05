كشف مرصد العراق الأخضر المعني بالبيئة، أن بعض أصحاب المقاهي يستخدمون نبات الغضا المهدد بالانقراض كفحم للأركيلة، معتبراً أن هذا النبات لديه فوائد بيئية عديدة أبرزها يصد الرياح المحملة بالرمال.



وقال المرصد في بيان صحفي، "ينتشر في المناطق الصحراوية خاصة جنوبي البلاد، نبات الغضا كعنصر نباتي في تثبيت الكثبان الرملية ومنع انجراف التربة"، مضيفا أن "الغضا يعمل كمصد للرياح ويتحمل اصطدام ذرات الرمل وتراكمها على الأغصان".

وأوضح المرصد، أن "نتيجة تراكم الرواسب الترابية حول ساقه، فيشكل ملاذا آمنا للعديد من الأنواع الحيوانية ويساعد على حفظ التنوع الحيوي في البيئات المنكوبة".

ولفت المرصد البيئي الى أن "أهالي المنطقة الصحراوية يقطعون هذه الأشجار لبيعه لأصحاب المقاهي الشعبية لاستخدامه كفحم للاركيلة"، كاشفاً أن "سيارات المحملة بالغضا تمر أمام سيطرات الأجهزة الأمنية من دون منعهم أو ردعهم لقطع هذه الشجرة المهدد بالانقراض".