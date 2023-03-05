تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الأحد، في أربع محافظات رفضاً لقانون "سانت ليغو" الذي يخص الانتخابات.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قطع عدد من الطرق وحرق اطارات في واسط والنجف وذي قار والديوانية من قبل محتجين رافضين لقانون سانت ليغو".

وأنهى مجلس النواب، امس السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.