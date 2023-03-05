صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظتين

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "محكمة جنايات المثنى المختصة بقضايا النزاهة اصدرت أمر قبض بحق النائب الأول لمحافظ المثنى"، مبينة أن "الأمر صدر على خلفيَّة عدم حضور المتهم موعد محاكمة خاصة بالقضيَّة المقامة من قبل المدير المفوض لإحدى الشركات، بالرغم من تبليغه بالحضور؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣١٩/٢٨٩) من قانون العقوبات".وأضافت الدائرة أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بعقوبة قررت استقدام معاون محافظ ديالى سابقاً، عن تهمة المخالفات في تقرير قيمة الإيجار للقطعة العائدة الى بلديَّة بعقوبة خلافاً للقانون"، مشيرة إلى "أن أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".