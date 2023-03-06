مصرف الرشيد يكشف حقيقة توقف بيع الدولار للمسافرين

وأكد المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استمراره ببيع الدولار للمسافرين من خلال فروعه التي خصصت في بغداد جانبي الكرخ والرصافة".ودعا المصرف، "كافة المسافرين مراجعة الفروع خلال ٢٤ ساعة من وقت السفر ليتسنى للمصرف اكمال الاجراءات من دون تأخير".