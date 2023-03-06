تحذيرات من أزمة نزوح في العراق ودعوة لتشكيل خلية طوارئ بشأن الجفاف

وقال الغراوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العراق يعد أكثر الدول في المنطقة تضرراً بالمتغيرات المناخية كونه يعاني من تحديات بيئية كبيرة اهمها الجفاف والتراجع في الحصص المائية وتدهور الأراضي والتصحر والعواصف الترابية ".وأضاف، أن "التغيرات المناخية اثرت على قلة زراعة المحاصيل الزراعية واثرت على أكثر من 50 الف نسمة يعيشون في الاهوار ومصدر معيشتهم الاساسي المياه وعلى زيادة التلوث البيئي".واضاف الغراوي، أن "استمرار ازمة المياه والجفاف سيؤدي الى هجرة مناخية لألاف العوائل مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم".وتابع رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان: "أطلق نداء تحذير انساني من الهجرة المناخية التي ستحصل بسبب استمرار ازمة المياه والجفاف"، داعيًا الحكومة الى "اتخاذ اجراءات فورية لمعالجة ازمة المياه مع دول المصب وتطبيق الاستمطار الصناعي وتعويض العوائل التي تضررت بهذه الازمة وتشكيل خلية طوارئ انسانية للتعامل مع ازمة الهجرة المناخية الحاصلة في العراق".