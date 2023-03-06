محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

أعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل.



وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في واسط ليوم الاربعاء المصادف ٨-٣-٢٠٢٣؛ لإحياء الزيارة الشعبانية".



واستثنى القرار "الدوائر الخدمية من العطلة".

