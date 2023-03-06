السفارة الألمانية تدعم المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في العراق، قرر العديد من العراقيين الذين هاجروا إلى الخارج العودة مجدداً الى العراق".وأضافت: "تقدم المانيا، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدعم للعائدين في العثور على وظيفة او انشاء عملهم الخاص، فضلا عن تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية".