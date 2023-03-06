محافظة جديدة تقرر تعطيل دوام الأربعاء المقبل

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة بابل ليوم الاربعاء المصادف 8 -3 -2023 بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل؛ لإحياء الزيارة الشعبانية، فيما استثنت الدوائر الخدمية من القرار.