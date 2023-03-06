لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.. لجنة نيابية ترفع مقترحات إلى السوداني

رفعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وبحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، فإن رئيس اللجنة حسنين قاسم الخفاجي، رفع مقترح الى مجلس الوزراء يتضمن تعديل قرار رقم 245 لسنة 2019 واضافة عدة فقرات اخرى بما ينسجم مع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي والقطاع الخاص للاستثمار داخل العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة وازالة العقبات امام المشاريع الاستثمارية في البلاد .