السجن 7 سنوات لرئيس جمعية الهلال الاحمر ومسؤولين سابقين

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ورد لـ السومرية نيوز أنَّ "محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على كلٍّ من رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر والأمين العام ومدير الحسابات سابقاً في الجمعيَّة؛ لقيامهم في العام 2017 بشراء عجلاتٍ محجوزةٍ من قبل مُديريَّات المرور؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".وتابعت الدائرة إنَّ "الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الممثل القانونيِّ لجمعيَّة الهلال الأحمر والتحقيق الإداريّ وكتاب مقدار الضرر، كانت كافيةً ومُقنعةً للمحكمة لإدانة المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من ق.ع وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، مُنوّهةً بأنَّ القرار صدر بالاتفاق؛ استناداً لأحكام المادتين (149 و 182/أ ) الأصوليَّـة".وأردفت إنَّ "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين وفق المادة المذكورة، وإشعار الجهات المُختصَّة بتنفيذه، فضلاً عن تأييد الحجز على أموال المحكومين المنقولة وغير المنقولة".