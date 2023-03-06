المجلس الوزاري يصدر حزمة من التوجيهات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" نائب رئيس الوزراء الخارجية فؤاد حسين ترأس الإجتماع الثامن للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة".وأضاف أن" المجلس استضاف ابراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي لمناقشة موضوع دفع اقساط المجمعات السكنية العمودية الاستثمارية من قبل المواطنين بالدينار العراقي".وأكد المجلس، بحسب البيان "ضرورة الالتزام بهذا القرار على ان يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض المستثمرين بالدولار وبالسعر الرسمي واتفق المجلس على ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين في هذا القطاع والبنك المركزي لغرض تسديد احتياجات المستثمرين من عملة الدولار".وتابع :" المجلس استضاف ايضا عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقية واستكمل النقاشات حول تطوير القطاع الخاص الصناعي العراقي واتخذ العديد من القرارات التي تسهم في الارتقاء بهذا القطاع المهم ومنها اعتماد القيمة السوقية لتثمين العقارات بدلا عن قيمة التخمين التي تقوم بها دوائر التسجيل العقاري والضريبة وتثبت هذه القيمة حتى عند البيع، وكذلك تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المؤتمرات والمعارض الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة".ولفت الى أن" المجلس ناقش المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية بخصوصها".