النزاهة تعلن استقدام مدير عام بتهمة الرشوة

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان إن "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة".وأضافت أن "أمر الاستقدام صدر بحق المتهم؛ إثر اقدامه على اقتراف جريمة الرشوة"، لافتة إلى أنه "قام بدفع الرشوة إلى ضابط في أحد مراكز الشرطة في المدينة؛ بغية قيامه برفع التجاوز عن أحد العقارات".وأضافت إن "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة أصدر الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".