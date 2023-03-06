الهلال الاحمر تصدر توضيحاً يخص الاحكام القضائية الأخيرة

وقالت الجمعية في التوضيح إن "احكاما بالسجن لسبع سنوات صدرت بحق رئيس الهلال الاحمر العراقي السابق سعيد اسماعيل حقي وعدد من معاونيه على خلفية مخالفات وقعت عام 2007".

واشار البيان الى أن "هذه الاحكام ليست الاولى، إذ سبقتها احكام غيابية أخرى لسعيد اسماعيل حقي نفسه".وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن على مسؤولين في جمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً، على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها أو يتَّصلون بها بحكم وظيفتهم.