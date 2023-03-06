محافظة أخرى تعطل الدوام الرسمي الأربعاء

قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء.

وذكر اعلام المحافظة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ميسان ليوم الاربعاء بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)".

وفي وقت سابق، أعلنت واسط وبابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل؛ لإحياء الزيارة الشعبانية، فيما استثنت الدوائر الخدمية من القرار.