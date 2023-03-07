محافظة أخرى تعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة ذي قار في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يحيي المؤمنون في الخامس عشر من شهر شعبان المعظم ذكرى ولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) في كل عام ونظراً لأهمية هذه المناسبة على قلوب المسلمين ولما لها من قدسية على نفوسهم، وليتسنى للمواطنين المشاركة في الزيارة الشعبانية قرر محافظ ذي قار محمد هادي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف الثامن من آذار لعام 2023 لكافة دوائر الدولة".وأضاف البيان، أن "العطلة يستثنى منها الدوائر الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".