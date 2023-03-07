الحكيم: تكرار الحوادث الإرهابية في ديالى يدق ناقوس الخطر

وقال الحكيم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "فُجعنا بنبأ استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجوم مزدوج في قرية الهزينية جنوب المقدادية في محافظة ديالى".وأضاف، أن "تكرار هذه الحوادث الإرهابية في ديالى يدق ناقوس الخطر ويتطلب خططاً أمنية استباقية للحد منها"، داعياً القوات الأمنية إلى "الحذر ومزيد من الجهود للتصدي لهذا الاستهداف والاهتمام بشكلٍ أكبر بالعمل الاستخباري لغرض معالجة هذه العمليات قبل وقوعها".