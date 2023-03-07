أمطار وعواصف رعدية.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية ،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".