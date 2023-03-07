التخطيط تسجّل ارتفاعا بمعدل التضخم الشهري

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الجهاز المركزي للاحصاء ومن خلال متابعتها لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، سجلت حصول تغييرات بمعدل التصخم خلال الشهر المذكور".وأضاف أن "ارتفاع المعدل الشهري، جاء متأثرا بارتفاع عدد من المجاميع السلعية، اذ شهدت اسعار قسم النقل ارتفاعا بلغ (7.7%)، وسجل قسم المطاعم، ارتفاعا في اسعاره بنسبة (6.7%)، اما قسم التجهيزات والمعدات فقد ارتفعت اسعاره بنسبة (4.2%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (3.9%) نتيجة ارتفاع اسعار الذهب بدون صياغة، كما سجلت اسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة (3.8%) ".وعن معدل التضخم السنوي، اوضح البيان، انه "سجّل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بالمقارنة مع الشهر الاول من العام الفائت ٢٠٢٢".ولفت الى ان "معدل التضخم الشهري خلال الشهر الاخير من عام ٢٠٢٢ (كانون الاول) كان قد سجّل ارتفاعا بنسبة (0.3%) ".