زيدان واللجنة القانونية يبحثان التعاون بين القضاء والبرلمان في تشريع القوانين المهمة

السومرية نيوز – محليات



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة القانونية في مجلس النواب التعاون بين القضاء ومجلس النواب في تشريع القوانين المهمة.

وذكر اعلام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع اللجنة القانونية في مجلس النواب التعاون بين القضاء ومجلس النواب في تشريع القوانين المهمة".

